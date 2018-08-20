Частные авиакомпании рассказали о причудах богачей

Лондон, 20 августа 2018, 03:51 — REGNUM Состоятельные клиенты частных авиакомпаний зачастую хотят удовлетворения необычных запросов. О подобных случаях рассказало британское издание Daily Mail.
Так, перевозчикам приходилось брать на борт коня, призовую свинью и совершать посадку ради прогулки щенка на свежем воздухе. Один из клиентов нанял два самолета для переезда, другой попросил доставить особые бутерброды, свежие фрукты и овощи для своего попугая.
Одному из заказчиков пришлось в присутствии пожарного отмечать на борту 50-летие. Клиент хотел праздничный торт со свечами, однако пользоваться открытым огнем в полете можно лишь под контролем специалиста.
Однажды четыре самолета были зафрахтованы для поездки в парк Disney World во Флориде. Все воздушные суда оформили в сказочном стиле, а их маршрут был скорректирован ради живописных видов из иллюминатора.
Влюбленные заказали шестичасовой полет с вином, спа-процедурами и выступлением известного оперного певца. Самолет сел в том же городе, где поднимался в воздух.
Также авиакомпании перевозили собак и попугаев, вино и забытый мобильный телефон. Находившийся в Чикаго клиент получил по воздуху еду из Нью-Йорка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский журналист Питер Гринберг опубликовал перечень нестандартных услуг, которыми отели стараются привлечь туристов. Среди таковых — йога на спине у слона, возможность записать песню и полеты на параплане.
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