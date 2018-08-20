Глава ФОМС Дагестана арестован на два месяца

Махачкала, , 01:09 — REGNUM Два месяца проведет под стражей руководитель территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Дагестана Магомед Сулейманов в соответствии с решением Советского районного суда Махачкалы. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Сулейманова подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Следователи полагают, что глава ФОМС Дагестана руководил преступной группой, участники которой предоставляли медучреждениям поддельные документы. В результате фонд получал деньги за медицинские услуги, которые якобы были оказаны.

В течение восьми лет — с 2010 по 2018 год — добычей злоумышленников стали более 210 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании Магомеда Сулейманова стало известно 18 августа. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям — «Создание преступного сообщества с использованием служебного положения» и «Мошенничество в особо крупном размере».

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