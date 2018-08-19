Составлен рейтинг самых популярных в России авто с механической КПП

Москва, , 19:21 — REGNUM Итоги первого полугодия 2018 года по продажам в России новых автомобилей с механической коробкой передач (МКПП) опубликовали 19 августа эксперты аналитического агенства «Автостат».

Как сообщили автоэксперты, самой популярной моделью авто с МКПП среди граждан России стала отечественная Lada. Её за первое полугодие 2018 года приобрели 154 тысячи покупателей. На втором месте продукция Renault, которую приобрели более 51 тысячи российских автолюбителей. Третье место по популярности у покупателей в этом году заняла KIA с показателем 23,9 тысячи проданных авто.

Пятёрку лидеров замыкают Hyundai (куплено 21,4 тысячи авто) и Volkswagen (куплено 15,9 тысяч авто).

В десятку лидеров по продажам вошли также Skoda (15 тыс.шт.), Chevrolet (14,2 тыс.шт.), Nissan (12,9 тыс.шт.), УАЗ (9 тыс.шт.), а также Datsun (7 тыс.шт.).

При этом эксперты-аналитики отмечают, что общая доля продаж новых автомобилей с МКПП составляет 44,5% от общего объёма продаж на российском авторынке.

Ранее аналитиками центра «Автостат» сообщалось, что доля продаж автомибилей с дизельным двигателем за первое полугодие 2018 года составила 8% от общего объема продаж на авторынке в России. Отмечается, что в 2017 году этот показатель был равен 7%.