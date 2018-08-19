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Названы возможные сроки заключения контракта на поставку Су-57 Минобороны

Общество

Су-57 — это новый многоцелевой истребитель пятого поколения

Москва, 19 августа 2018, 18:42 — REGNUM  Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Минобороны РФ до конца августа текущего года намерены подписать контракт на поставку первой партии истребителей пятого поколения Су-57. Об этом рассказал глава ОАК Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, подписание официального контракта должно состоятся на форуме «Патриот», который пройдет 21−26 августа в Подмосковье.

Напомним, Су-57 — это новый многоцелевой истребитель пятого поколения, который был разработан ОКБ Сухого.

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