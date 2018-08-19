Кредит без ведома заёмщика: вопрос запрета деятельности МФО закономерен

Оренбург, , 16:22 — REGNUM Деятельность микрофинансовых организаций — ещё один показательный пример незащищённости людей со стороны государства и лоббирование интересов банков, вместо интересов населения, считает заместитель председателя комитета экономической политике, промышленности и предпринимательству законодательного собрания Оренбургской области Оксана Набатчикова (ЛДПР). В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат отметила, что в связи с возникающими вопиющими случаями, когда, сами того не подозревая, граждане становятся заёмщиками микрофинансовых организаций (МФО), возникает закономерный вопрос полного запрета МФО.

По словам Набатчиковой, помимо свободного доступа к персональным данным, которые позволяют оформить кредит на граждан без их непосредственного присутствия в МФО, есть ещё ряд не менее актуальных проблем. В их число входит отсутствие жёстких требований к микрофинансовым организациям по проверки заёмщика и его платежеспособности, фактически номинальные ограничения коллекторской деятельности и колоссальная нехватка доходов населения для обеспечения элементарных условий жизни загоняют население в «кредитную кабалу», из которой выбраться иногда бывает просто не реально.

«Безусловно, необходимо повышать доходы населения, но если это достаточно сложный вопрос, то навести порядок с микрофинансовыми организациями, персональными данными, деятельностью коллекторов, возложению доказывания по возникновению долгов на МФО, все это государство вполне способно сделать, нужна политическая воля», — сказала парламентарий.

По мнению Оксаны Набатчиковой, как минимум необходимо строго ограничить деятельность МФО, введя запрет на возможность получения займа заочно без самого заёмщика, а также снизив размер возможно выдаваемого кредита до минимальных сумм с установлением предельных размеров процентов и ограничения периода пользования займом, чтобы максимально пресечь накопления долгов. Одновременное усиление исполнения законодательства по ограничению деятельности коллекторских служб, пресечение распространения персональных данных и проработки правоохранительными органами мошеннических схем микрофинансовых организаций будет способствовать наведению порядка в данной сфере.

Также депутат подчеркнула — в случае полного запрета надо учесть, что есть категории семей, которые обращаются в МФО, чтобы перезанять до зарплаты, и это даёт им возможность выжить. Здесь было бы правильным существование МФО с государственной поддержкой и низкой ставкой для семей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на финансовом рынке России возникла проблема, связанная с деятельностью недобросовестных МФО. Граждане указывают на фальсификацию кредитов: от своих «займах» они узнают от коллекторов, требующих вернуть «долг». Так, Наталья Г. отметила, что на неё повесили два кредита в 21 и 24 тыс. рублей, якобы взятых ею в микрофинансовых организациях «Е-Заем» и «Монеза». С коллекторами она столкнулась после того, как обратилась в «Почта — Банк» и назвала там свои паспортные данные. При этом в МФО отмечают, что действуют по закону, который позволяет оформлять кредит без его присутствия заёмщика, используя лишь его паспортные данные.

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