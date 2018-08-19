«Миссис Россия — 2018» стала эко-активиста из Твери

Москва, , 16:10 — REGNUM В Москве, в молодёжном доме «Планета КВН» накануне, 18 августа, завершился финал конкурса «Миссис Россия — 2018». В красоте и изяществе на глазах у взыскательного жюри соревновались замужние женщины страны.

В жюри конкурса вошли: телеведущий Дмитрий Дибров, певец Сергей Пенкин, модель Алиса Крылова, телеведущая Арина Шарапова, считающий сея гипнотизером Иса Багиров, боец ММА Адам Бакаев и ряд других граждан.

В итоге королевой красоты среди замужних женщин стала уроженка города Кимры Тверской области Анна Телегина. В финале конкурса предыдущая королева красоты «Миссис Россия — 2017» Полина Диброва (супруга телеведущего Дмитрия Диброва) вручила Телегиной короны, украшенную специальным хохломским золотом и кристаллами Swarovski красного, янтарного и золотистого цветов.

Известно, что данная корона была создана мастерами предприятия «Хохломская роспись».

Про победительницу известно, что она социолог, фотомодель, эко-волонтёр и мама двоих сыновей. Также Телегина ведет блог о путешествиях.

Стоит отметить, что в марте 2018 года Телегина уже выиграла конкурс «Mama Award — 2018» в номинации «Общественный деятель года».

Собственно жюри импонировало то, что Телегина — активист экологического движения. «Миссис Россия — 2018» является членом партии «Зеленые», а также участвует в движении «Раздельный сбор и Экодвор». Телегина активно выступает за введение в России системы раздельного сбора мусора, открытие по всей стране пунктов приема вторсырья и экологическое просвещение молодежи.