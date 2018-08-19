Кадыров: попытки героизировать убийцу Буданова носят беспочвенный характер

Грозный, , 15:37 — REGNUM Попытки героизации Юсупа Темерханова, которого обвинили в убийстве бывшего полковника России Юрия Буданова, носят беспочвенный характер, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он рассказал 19 августа в интервью Интерфаксу.

По словам Кадырова, он никогда не скрывал своего отношения к Буданову, как к человеку, «покрывшему себя позором убийством чеченской школьницы Эльзы Кугаевой».

«Но стремление героизировать Темерханова, как человека, якобы отомстившего за Кунгаеву, также носит беспочвенный характер. Эти попытки бездоказательны и неубедительны», — заявил глава Чечни.

Также Рамзан Кадыров напомнил, что за все время следствия Темерханов никому не сказал, что он причастен к убийству Буданова и даже умирая, не признал этого, хотя мог таким образом остаться в памяти народа мстителем.

По мнению чеченского лидера, в случае с Темерхановым вполне возможна судебная ошибка, но «каким-то людям очень хочется, чтобы Темерханов так и остался в памяти человеком, убившим Буданова».

Юсуп Темерханов умер 3 августа в колонии в Омской области и был похоронен в чеченском поселке Гелдаган. На его поминках присутствовал Рамзан Кадыров, который заявил, что Темерханов непричастен к убийству Буданова и он намерен «добиваться справедливости», чтобы к жителям Чечни «относились как к гражданам России».