Новый Дом Деда Мороза могут построить по федеральной программе

Вологда, , 15:20 — REGNUM Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин попросил включить проект строительства нового Дома Деда Мороза в федеральную программу «Культура России», 19 августа сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Глава Великоустюгского района обратился к губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову и полпреду президента России в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову с просьбой включить в федеральную программу проект строительства нового Дома Деда Мороза. На совместной встрече, прошедшей в великоустюгском районе, Александр Кузьмин рассказал о работе по развитию туризма, которая проводится в районе.

Глава района рассказал, что за годы реализации проекта «Великий Устюг — родина Деда Мороза», начатой в 1998 году, удалось значительно нарастить туристический поток. Так, в 1998 году Великий Устюг посетили 3 тысячи туристов, а в 2017 — уже 264 тысячи. Александр Кузьмин отметил, что каждый турист старается посетить одну из главных достопримечательностей Великого Устюга — Дом Деда Мороза. Существующее здание уже не справляется с растущим потоком туристов, поэтому глава района обратился с просьбой о строительстве нового Дома Деда Мороза. Кузьмин надеется, что этот проект будет включен в федеральную целевую программу «Культура России» и нацпроект «Культура».

Полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов добавил, что проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза» является не только туристическим локальным проектом, но и способствует объединению страны, поскольку образ Деда Мороза знаком и близок каждому жителю России.

Напомним, что проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза» был инициирован бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым и бывшим губернатором Вологодской области Вячеславом Позглаевым в 1999 году. Тогда был открыт Дом Деда Мороза, запущены туристические автомобильные и железнодорожные маршруты в Великий Устюг из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды и Казани.