Оппозиционер Удальцов госпитализирован из тюрьмы в Москве

Москва, , 15:04 — REGNUM Координатор «левого фронта» Сергей Удальцов, которы1 7 августа был арестован на 30 суток, госпитализирован из изолятора временного содержания из-за плохого самочувствия. Об этом сегодня, 19 августа, сообщила журналистам его супруга Анастасия Удальцова, а также ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников

Напомним, 14 августа Мещанский суд Москвы арестовал Удальцова на 30 суток за нарушение общественного порядка при проведении митинга 28 июля. Адвокаты Удальцова обжаловали решение, но Московский городской суд 17 августа оставил решение нижестоящей инстанции в силе.

После ареста Удальцов заявил, что отказывается от пищи и воды.

Сегодня в тюрьме Удальцова посетили члены ОНК. При них была вызвана карета «скорой помощи», которая отвезла Удальцова в 52-ю городскую больницу. Медики предварительно ставят диагноз «обезвоживание».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Удальцов год назад вышел из тюрьмы, где он отбывал наказание сроком в четыре с половиной года по обвинению в организации беспорядков на Болотной площади в Москве в мае 2012 года.

Выйдя на свободу Удальцов продолжил свою оппозиционную деятельность и неоднократно задерживался за правонарушения при организации митингов и акций.