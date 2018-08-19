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Патриарх Кирилл призвал жителей России укреплять веру преображающую мир

Общество

Такой призыв патриарх сделал во время проведения им литургии под открытым небом на главной площади Котласа в праздник Преображения Господня

Патриарх Кирилл призвал жителей России укреплять веру преображающую мир
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Патриарх Кирилл

Котлас, Архангельская область, 19 августа 2018, 14:48 — REGNUM  Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал жителей России «укреплять веру, которая может преображать окружающий мир» во время проведения им литургии под открытым небом на главной площади Котласа в праздник Преображения Господня.

Также святейший напомнил смысл отмечаемых в день Преображения Господня евангельских событий, рассказав, что ученики Христа увидели в преображенном на горе Фавор во время молитвы Христе Сына Божия.

Кроме этого, патриарх Кирилл пожелал, чтобы Господь укрепил своей благодатью всех жителей России для передачи веры её детям и внукам, своим соседям. «Чтобы народ наш сам преображался, восходя от худшего к лучшему, потому что только такое движение вверх, к небу, к Богу, человеческому совершенству, есть подлинное преображение», — сказал глава Русской православной церкви.

После литургии патриарх Кирилл по обычаю освятил плоды — яблоки и виноград. Традиция нести в Храм для освещения на христианский праздник Преображения восходит к VIII веку, она также стала принята и в России, где в конце августа созревают яблоки.

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Православие
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