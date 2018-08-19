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В Китае поиция накрыла банду, организовавшую онлайн-казино

Общество

Задержаны 56 человек

Пекин, 19 августа 2018, 14:14 — REGNUM  Китайские власти пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась организацией азартных игр в сети интернет. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает агентство «Синьхуа».

В результатет полицейской операции задержаны 56 подозреваемых. Незаконный оборот средств в интернет-казино этой группировки составлял порядка 7,8 млрд юаней ($1,1 млрд). Доход группировки от незаконного игорного бизнеса оценивается в 650 млн юаней ($95 млн).

Полиция занялась расследованием этого дела ещё в 2016 году. По оценкам, посетителями онлайн-казино оказались свыше 114 тыс. человек. Сама платформа была размещена на Филиппинах.

Нескольких технических специалистов, которые управляли сайтом, удалось задержать в 2017 году в Шанхае и ряде провинций КНР. Шесть членов группировки добровольно вернулись с Филиппин и сдались властям.

Всех задержанных полицияи передала в органы прокуратуры для дальнейшего расследования.

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Незаконное предпринимательство
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