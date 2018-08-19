Собянин: мы дали всем московским школам равные возможности

Москва, , 13:39 — REGNUM Равное финансирование столичных школ привело к поразительным результатам за несколько лет, заявил 19 августа мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр Москвы сообщил, что равное финансирование школ привело к созданию равных условий для всех учеников столицы. Это позволило существенно улучшить результаты Единого государственного экзамена.

Собянин отметил, что московские школьники стали успешнее выступать на олимпиадах: «Больше половины первых мест последней всероссийской олимпиады завоевали москвичи, а на международных олимпиадах россияне завоевали 14 золотых медалей, при этом девять — москвичи».

Напомним, что для школьников столицы учебный год начнется не 1, а 3 сентября. Сергей Собянин объяснил, что это связано с тем, что в 2018 году 1 сентября — суббота, а в московских школах несколько лет назад суббота стала выходным днем.