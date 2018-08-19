Миллионы паломников со всего мира начали хадж в Саудовскую Аравию

Мекка, Саудовская Аравия, , 13:05 — REGNUM К ежегодному хаджу приступили более двух миллионов паломников к святым местам ислама, сообщает ИА Sap 18 августа.

По данным информационного агенства, Саудовской Аравией были выданы визы для более, чем 1,7 млн иностранных паломников, желающих совершить хадж в этом году. Из них 22, 5 тысячи виз выданы жителям России.

За несколько дней верующие должны посетить святые места, связанные с жизнью пророка Мухаммеда. Кроме того, обязательным считается обход семь раз храма Кааба в Мекке, главной исламской святыни. Утром 19 августа начался 25-километровый путь паломников к горе Арафат, где ими будет совершён главный ритуал хаджа — стояние на горе Арафат, во время которого верующие молятся о прощении грехов. Без этого ритуала хадж считается недействительным.

А 21 августа начнётся главный праздник мусульман — Курбан-байрам.

Напомним, что у мусульман считается, что паломничество к святым местам в Мекке и Медине должен совершить хотя бы раз в жизни каждый мусульманин. Отмечается, что с каждым годом растет число паломников из России. Так в 2015 году хадж совершили 15 500 российских граждан, а уже в прошлом году количество паломников из России уже превысило 20 тысяч человек.