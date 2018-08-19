Православные христиане празднуют Преображение Господне

Москва, , 12:54 — REGNUM Один из важнейших 12-ти праздников, праздник Преображения Господня встречают православные христиане 19 августа. Сегодня в честь праздника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, находящийся в поездке по Северу России, совершит праздничную литургию под открытым небом на площади города Котласа, где пока ещё не построен кафедральный сбор.

Праздник установлен в честь преображения Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор. Согласно Евангелия, ученики заснули во время молитвы Иисуса, а когда проснулись, увидели своего учителя преображенным: его лицо сияло как солнце, а одежды стали белыми и сияющими.

В народной традиции этот праздник называется также Яблочным спасом, так как согласно обычаю в этот день было принято освящать плоды нового урожая. В России к этому времени, как правило, созревали яблоки.

Также праздник Преображения Господня приходится на Успенский пост. Единственное послабление, которое допускается ввиду праздника к посту — это разрешение есть рыбу.

При многих храмах в этот день проходят праздничные гулянья, ярмарки и благотворительные мероприятия.