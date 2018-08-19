СМИ: Дональд Трамп сменил мебель в Белом доме, которую выбирала Меланья

Вашингтон, , 12:23 — REGNUM Президент США Дональд Трамп распорядился заменить в Белом доме часть мебели, которую выбрала его супруга Меланья перед своим переездом из Нью-Йорка, где она жила вместе с сыном Бэрроном продолжительное время после того, как её супруг был избран президентом. Об этом 17 августа пишет газета The New York Times.

Издание со ссылкой на источники утверждает, что Меланья Трамп обновила интерьер Белого дома ещё находясь в Нью-Йорке, однако вкусы супругов не совпали и Трамп распорядился заменить часть мебели на ту, что ему нравится больше.

Стоит отметить, что американская демократическая пресса уже давно муссирует слухи о разладе в семье Трампа. Утверждается, что президент не поддерживает инициативу Меланьи по поддержанию развития детей Be Best («Будь лучшим»). Эта программа была представлена в мае 2018 года. В ней особо внимание уделяется трём вопросам — благополучие, позитивные взаимоотношения в социальных сетях, а также борьба с опиоидным кризисом в США.

Внимательные журналисты уже несколько раз примечали, что Меланья не хочет брать Трампа за руку на публике.

При этом пресс-секретарь Меланьи Стефани Гришэм заявила, что информация о разногласиях между супругами по вопросу декора Белого дома не соотвествует действительности.

«Они вместе выбирали декор», — сказал Гришэм.