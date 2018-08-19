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В Аризоне одновременно забеременели сразу 16 медсестёр

Общество

Медсёстры шутят, что о ни не договаривались об одновременной беременности

Вашингтон, 19 августа 2018, 11:18 — REGNUM  Сразу 16 медсестёр готовятся уйти в декретный отпуск в американском городе Феникс, штат Аризона, сообщил 18 августа телеканал CNN.

Все будущие мамы работают в отделении интенсивной терапии в аризонском медицинском центре. При этом двое из них ранее проходили лечение от бесплодия.

По словам медсестёр, это была незапланированная акция и они вовсе не собирались стать мамами одновременно.

Специально для беременных сотрудниц меню столовой медцентра сделали более «благоприятным для беременных» и добавили в салат-бар солёные огурцы и оливки. также сообщается, что медсестёр освободили от части обязанностей. Например, они не проводят химиотерапию и не работают с больными туберкулёзом.

Пополнения в семье сотрудницы ожидают с октября этого года по январь будущего. В связи с декретными отпусками медсестёр в медцентре ожидается острая нехватка персонала.

Напомним, что в США ранее учёные выяснили, что мужчины тоже подвержены послеродовой депрессии и им, как и женщинам, психолги настоятельно рекомендуют пройти психотерапию после пополнения в семье.

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Кадровые проблемы в медицине
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