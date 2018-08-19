Эксперты назвали самые дешевые этим летом авиабилеты

Москва, , 11:16 — REGNUM Самый дешевый российский перелет назвали 19 августа специалисты сервиса OneTwoTrip, проанализировав продажи авиабилетов в России в июне-августе текущего года.

Дешевле всего оказались билеты по маршруту Ростов-на-Дону — Батуми (Грузия) и Ростов-на-Дону — Гюмри (Армения). Их стоимость составила 499 рублей при обычной стоимости по этим направлениям в летнее время — 4150 и 3300 рублей соответственно.

На втором месте маршрут Бургас (Болгария) — Москва, который обошелся в 554 рубля. Замыкает тройку также маршрут из Бургаса в Санкт-Петербург — 624 рубля.

Отметим, ранее СМИ опубликовали прогноз Ростуризма о возможном резком подорожании авиабилетов из-за падения курса рубля.