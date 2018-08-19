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Тайна НЛО в небе над Северной Карлоиной раскрыта

Общество

Все оказалось очень банально

Тайна НЛО в небе над Северной Карлоиной раскрыта
Цитата из м/ф «Старая пластинка». реж Вячеслав Котёночкин. 1982. СССР
Инопланетяне

Вашингтон, 19 августа 2018, 10:55 — REGNUM  Неопознанный летающий объект (НЛО), который был замечен в небе над Северной Карлоиной (США), оказался совершенно безобидным дирижаблем. Об этом сегодня, 19 августа, пишет Daily Mail.

Ранее в сети интернет резко набрало популярность видео, на котором запечатлён некий объект, движущийся в небе над Северной Каролиной.

Многие пользователи сети предположили, что это самый настоящий НЛО. Другие были уверены, что это новый засекреченный самолет военно-воздушных сил США. некоторые пользователи предположили, что это просто дирижабль, который может использоваться для рекламы или для фотосъемок спортивных игр с высоты.

Вскоре объявились и владельцы этого дирижабля, которые подтвердили, что аэростат действительно просто снимал одну из гонок.

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