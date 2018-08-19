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В 2019 году WhatsApp, Facebook и Instagram могут лишиться шифрования

Общество

Власти США хотят облегчить себе жизнь

В 2019 году WhatsApp, Facebook и Instagram могут лишиться шифрования
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Социальные сети

Вашингтон, 19 августа 2018, 09:52 — REGNUM  Популярный мессенджер WhatsApp, социальная сеть Facebook, а также Instagram в 2019 году могут отключить шифрование переписки и звонков. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает портал Akket.

Дело в том, что правительство США требует от WhatsApp, Facebook и Instagram ослабить шифрование всех данных, чтобы правоохранительные органы в режиме реального времени могли получать доступ ко всем данным.

Американские власти крайне обеспокоены тем фактом, что с каждым годом преступления все чаще совершаются с использованием электронных средств. В борьбе с преступностью властям очень бы помог прямой доступ к перепискам, телефонным разговорам и видеозвонкам.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка властей США принудить интернет-компании поменять или вовсе отказать от алгоритмов шифрования. Так, Facebook сейчас оспаривает в калифорнийском суде решение минюста США о принудительном изменении алгоритмов шифрования.

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