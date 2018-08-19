Титул «Миссис России 2018» получила Анна Телегина из Твери

Москва, , 08:48 — REGNUM Победительницей в конкурсе «Миссис России 2018» стала жительница Твери Анна Телегина.

Победительница основной номинации была награждена золотой короной, изготовленной предприятием «Хохломская роспись».

Кроме Анны Телегиной на церемонии награждения, прошедшей в московском зале «Планета КВН», была отмечена Елена Лазаренко из Нижнего Новгорода (номинация «Мама года»), «Королевой диско» стала Юлия Шилова из Кемерово. В вокальном конкурсе «Королева музыки» победила Алена Чукавина из Иркутска, звание «Миссис интернет России» получила Татьяна Паладьева из Самары, титул «Королевы России 2018» — Анастасия Розанова из Архангельска.

За звание «Миссис России» боролись 30 участниц, победивших в региональных конкурсах красоты. 11 из участниц являются многодетными мамами. Организатором конкурса является фонд поддержки семьи, материнства и детства «Планета женщин».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что победительницей конкурса «Мисс России 2018», прошедшего в апреле, стала студентка из Чувашии Юлия Полячихина. «Мисс России 2018» не только работает моделью, но и учится на журналиста, а также выступает за сборную Чувашии по фитнес-аэробике.