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Титул «Миссис России 2018» получила Анна Телегина из Твери

Общество

За звание «Миссис России» боролись 30 участниц

Титул «Миссис России 2018» получила Анна Телегина из Твери
Константин Маковский. Боярышня

Москва, 19 августа 2018, 08:48 — REGNUM  Победительницей в конкурсе «Миссис России 2018» стала жительница Твери Анна Телегина.

Победительница основной номинации была награждена золотой короной, изготовленной предприятием «Хохломская роспись».

Кроме Анны Телегиной на церемонии награждения, прошедшей в московском зале «Планета КВН», была отмечена Елена Лазаренко из Нижнего Новгорода (номинация «Мама года»), «Королевой диско» стала Юлия Шилова из Кемерово. В вокальном конкурсе «Королева музыки» победила Алена Чукавина из Иркутска, звание «Миссис интернет России» получила Татьяна Паладьева из Самары, титул «Королевы России 2018» — Анастасия Розанова из Архангельска.

За звание «Миссис России» боролись 30 участниц, победивших в региональных конкурсах красоты. 11 из участниц являются многодетными мамами. Организатором конкурса является фонд поддержки семьи, материнства и детства «Планета женщин».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что победительницей конкурса «Мисс России 2018», прошедшего в апреле, стала студентка из Чувашии Юлия Полячихина. «Мисс России 2018» не только работает моделью, но и учится на журналиста, а также выступает за сборную Чувашии по фитнес-аэробике.

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Конкурсы красоты
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