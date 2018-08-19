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19 августа природа порадует москвичей хорошей погодой

Общество

Прогнозируется южный, юго-западный ветер

19 августа природа порадует москвичей хорошей погодой
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк Горького

Москва, 19 августа 2018, 07:44 — REGNUM  Теплую и сухую погоду прогнозируют синоптики в российской столице 19 августа, сообщает Гидрометцентр.

Ожидается, что в столице днем воздух прогреется до 24−26 градусов, атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба. Прогнозируется южный, юго-западный ветер со скоростью 4−9 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до 13−15 градусов, возможен кратковременный дождь. Такая же погода ждет и жителей Подмосковья.

Напомним, что сухая погода сменила дожди, прошедшие 15 августа в столице. В этот день в Москве выпало 27% от месячной нормы осадков.

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