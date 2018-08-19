Житель Грузии собрал кубики Рубика под водой за рекордное время

Тбилиси, , 04:11 — REGNUM Мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика установил 18-летний Вако Марчилашвили из Грузии. Юноша собрал шесть головоломок под водой, передает Reuters.

Марчилашвили погрузился в стеклянный куб с водой и, задержав дыхание, принялся собирать кубики Рубика. Шесть кубиков он собрал за 1 минуту и 44 секунды.

В 2014 году был установлен предыдущий рекорд. Житель США Энтони Брукс за 1 минуту и 18 секунд собрал цветные грани на пяти головоломках.

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Федерация рекордов Грузии зафиксировала достижение Марчилашвили. О новом рекорде уведомят офис мировых рекордов Гиннесса.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года созданный американскими специалистами робот смог собрать кубик Рубика за 0,38 секунды. Устройство, получив изображение кубика, распознаёт цвета и выбирает оптимальное решение задачи, после чего поворачивает грани головоломки.

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