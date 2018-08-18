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В Свердловской области назван срок решения проблемы обманутых дольщиков

Общество

К 2020 году вопрос будет полностью решён

В Свердловской области назван срок решения проблемы обманутых дольщиков
Иван Шилов © ИА REGNUM
Стройка

Екатеринбург, 18 августа 2018, 20:28 — REGNUM  В Свердловской области осталось 19 проблемных домов, возводившихся в рамках долевого строительства. Об этом на совещании в Тюмени сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

Ранее таких домов было 26. Для решения вопроса была создана координационная комиссия, в которую. вошли представители власти, силовики, депутаты и омбудсмен. До конца 2018 года планируется восстановить права двух тысяч граждан на жильё, достроив 12 проблемных домов. Таким образом, долгостроев останется семь.

Остальные дома планируется достроить в 2019—2020 годах. Таким образом, проблема обманутых дольщиков будет полностью решена.

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Проблемы долевого строительства жилья
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