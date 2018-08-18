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Китайцы все больше интересуются электромобилями

Общество

Но отмечают недостаток инфраструктуры для них даже в крупных городах

Китайцы все больше интересуются электромобилями
Sino-German Urbanisation Partnership
Электромобиль в Китае

Пекин, 18 августа 2018, 19:25 — REGNUM  Опрос, проведенный «Чжунго Цинняньбао» («Китайская молодежная газета»), охватил более 2 тысяч респондентов и показал готовность почти трех четвертей из них обдумать вопрос о покупке нового автомобиля на новых источниках энергии, сообщает 18 августа Синьхуа.

Почти 60% опрошенных считают электромобили менее энергозатратными, почти 40% — что они отличаются большей мощностью, а четверть граждан уверены, что на их легче получить государственную регистрацию.

К числу факторов беспокойства по поводу автомобильной электротехники относятся недостаток зарядной инфраструктуры, сомнения в долговечности аккумулятора, проблемы, связанные с недостаточным освоением технологии.

Надо отметить, что среди респондентов явно преобладали жители мегаполисов, составившие почти 80% опрошенных.

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Электромобили
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