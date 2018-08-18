Нобелевский фонд требует создать новый комитет премии по литературе

Стокгольм, , 17:20 — REGNUM Создать новый Нобелевский комитет по литературе требует от Шведской академии Нобелевский фонд. Об этом сказано в письме, которое оказалось в распоряжении редакции издания Dagens Nyheter. Редакция издания сообщила об этом 17 августа.

Нобелевский фонд, ссылаясь на утрату доверия и легитимности от общественности Шведской академией, требует, чтобы академия создала новый Нобелевский комитет по литературе, который будет состоять полностью из новых членов и который будет называть новых лауреатов самостоятельно. Действие нового комитета будет продолжаться до тех пор, пока Шведская академия не восстановит утраченное доверие общественности.

Издание отмечает, что в Шведской академии восприняли эту новость весьма прохладно. Кроме того, временно назначенный секретарь академии Андерс Ульссон в своём ответном письме заявляет, что, с его точки зрения, создание нового комитета противоречит уставу Нобелевского фонда и может быть воспринято как открытое признание недостатков в работе по присуждению премий.

Напомним, что ранее, в мае этого года, Шведская академия объявила, что не будет присуждать премию по литературе в этом году. При этом исполнительный директор Нобелевского фонда Ларс Хайкенстен не стал подтверждать заявление о том, что лауреаты за 2017 год будут названы в 2018 и 2019 году. Вместо этого Хайкенстен подчеркнул, что Шведская академия — не единственное учреждение, которое сможет определять лауреата премии по литературе.

Подрыв доверия к Шведской академии случился после скандала, разразившегося в апреле этого года вокруг одного из её членов, поэта Катарины Фронтенссон, мужа которой, известного деятеля культуры, Жан-Клода Арно обвинили в разглашении имен будущих лауреатов Нобелевской премии по литературе. В результате скандала сразу несколько академиков покинули свой пост в Шведской академии.