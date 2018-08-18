Житель Минусинска получил машину за гигантский помидор

Минусинск, Красноярский край, , 15:24 — REGNUM Житель города Минусинска (Красноярский край) получил автомобиль «Нива» за выращенный помидор весом 1648 граммов.

Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации, вот уже в пятнадцатый раз в Минусинске проходит краевой праздник — «День минусинского помидора».

Победителем конкурса «Минусинский чемпион» в этом году стал Александр Терехов, вырастивший помидор сорта Спринт Таймер весом 1648 граммов, передаёт сегодня, 18 августа, интернет-издание «Хакасия».

Минусинец рассказывает, что помидор удабривали исключительно органическим удобрением — коровьим навозом. Больше всех победе обрадовалась семилетняя внучка минусинца. Мужчина рассказал, что выигранная машина — хорошая, пригодится в хозяйстве.

Добавим, в честь праздника для минусинцев устроили экскурсии, выставки, ярмарки, семинары по овощеводству, костюмированное шествие, концерт.

Напомним, победителем конкурса «Минусинский чемпион» в 2017 году стал Николай Щербинин, вырастивший помидор весом 1738 граммов. В 2016 году помидор-победитель весом 1878 граммов вырастила Наталья Медведева.