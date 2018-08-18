В Иране к смертной казни приговорили шестерых грабителей

Мешхед, Иран, 18 августа 2018, 12:43 — REGNUM В Иране к смертной казни приговорили шесть человек, совершивших грабежи на северо-востоке страны в городе Мешхед, сообщает 18 августа Anadolu.
«Смертная казнь должна быть уроком для всех тех, кто вредит безопасности и целостности общества и государства», — подчеркнул государственный обвинитель, добавив, что виновные не были бедными, что отягчает их преступление.
Напомним, смертная казнь применяется во многих государствах мира, в том числе и наиболее развитых, таких как США и Китай. Страны ЕС отказались от данного вида наказания.
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