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В Дагестане задержан глава местного ФОМС

Общество

Глава территориального Фонда обязательного медицинского страхования Магомед Сулейманов подозревается в мошенничестве

Махачкала, 18 августа 2018, 12:07 — REGNUM  Руководитель территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Дагестана Магомед Сулейманов задержан по подозрению в афере на сумму в 210 млн рублей. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В отношении Сулейманова возбуждено уголовное дело сразу по двум статья — «Создание преступного сообщества с использованием служебного положения» и «Мошенничество в особо крупном размере».

Следствие считает, что в период с 2010 по 2018 годы участники преступного сообщества, созданного Сулеймановым, по предварительному сговору с частными медицинскими учреждениями похитили 210 млн рублей.

Следственные органы уже задержали Сулейманова. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

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