Пермский городской архив переедет в новое здание

Пермь, , 11:04 — REGNUM Городской архив Перми в 2019 году переедет в 2019 году в новое здание, сообщает 18 августа 59.ru.

В настоящее время в новом здании идет капитальный ремонт. Причиной переезда стала нехватка мест для хранения документов. Более того, как отмечают эксперты, в помещении, где располагается архив нет необходимых условий: недостаточная влажность и уровень температуры.

«Городской архив пользуется большим спросом у пермяков. Ежегодно за услугами архива обращаются порядка 13 тысяч человек. Архиву необходимы большие площади, и давно назрел переезд в достойное задние», — отметил директор архива Виктор Новокрещенных.

Напомним, городской архив Перми в настоящее время располагается в двух зданиях. В его фондах хранится порядка 180 тыс. документов, представляющих высокую ценность для историков-краеведов.