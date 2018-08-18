Чиновники рассказали гражданам Украины о вреде горячего водоснабжения

Киев, , 10:11 — REGNUM Член коллегии украинского Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережнию Мария Яковлева заявила, что Украине следует отказаться от системы централизованного снабжения населения горячей водой. Об этом накануне, 17 августа, сообщает украинское издание «Обозреватель».

Напомним, ранее вице-премьер Украины Геннадий Зубко заявил, что в стране следует ликвидировать систему централизованного горячего водоснабжения, так как она совершенно неэффективна.

Яковлева с Зубко полностью согласна и считает, что эту реформу надо было провести на Украине ещё 20 лет назад. Чиновница также утверждает, что в городах Евросоюза отсутствует система централизованного горячего водоснабжения, а вместо неё существует «система зонирования».

«Улицы никто не будет греть, чтобы люди за это платили», — сказала Яковлева.

Комментируя возможность рисков при проведении такой масштабной реформы, Яковлева заявила, что такие «гениальные» идеи могут пострадать только из-за непрофессионального «народного» исполнения.

Стоит отметить, что ситуация в жилищно-коммунальной хозяйстве Украины почти катастрофическая. Основные системы давно не ремонтировались и требуют огромных капиталовложений, которые вряд ли будут произведены из-за катастрофического состояния украинской экономики в целом.

При этом тарифы ЖКХ для населения неуклонно растут и за последние годы увеличились в три раза. Рядовые граждане вынуждены тратить на услуги ЖКХ до половины своих доходов.

С 10 июня на Украине вступила в силу новая редакция закона «О жилищно-коммунальном хозяйстве». Вновь появляется пеня за просрочку платежей, вводится абонентская плата за горячую и холодную воду. Полномочия поставщиков услуг значительно расширены. Эксперты считают, что новшества приведут к росту тарифов ЖКХ на 20−30%.