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В Кизеле безработный отобрал у прохожего сумку с едой

Общество

Возбуждено уголовное дело

В Кизеле безработный отобрал у прохожего сумку с едой
Петр Брандль. Бедняк (фрагмент). 1730

Кизел, Пермский край, 18 августа 2018, 09:58 — REGNUM  В городе Кизел Пермского края безработный напал на мужчину и отнял у него сумку с продуктами, сообщает 18 августа корреспондент ИА REGNUM.

«В 17 часов 30 минут 17 августа возле дома по улице Суворова мужчина напал на 55-летнего прохожего и открыто похитил у него сумку с продуктами. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан участковым уполномоченным полиции», — говорится в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Подозреваемый в преступлении был задержан и помещен в следственный изолятор. В настоящее время в его отношении возбуждено уголовное дело.

Напомним, город Кизел в Пермском крае в Советское время был крупнейшим промышленным центром по добыче каменного угля. После развала страны производство здесь пришло в упадок, что стало причиной сокращения численности населения, повышения уровня безработицы и увеличения преступности.

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