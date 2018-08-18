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Во многих странах мира произошёл сбой в работе Twitter

Общество

Пользователи по всему миру сообщили о проблемах в работе соцсети

Во многих странах мира произошёл сбой в работе Twitter
keiyac
Twitter, что ты творишь?!

Москва, 18 августа 2018, 10:00 — REGNUM  Проблемы в работе социальной сети Twitter отметили пользователи по всему миру, сообщается 18 августа на странице сервиса Downdetector.

Сервис, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, отмечает, что неполадки в работе Twitter отмечены с 05:41 утра (по Москве) субботы, 18 августа.

О проблемах в работе соцсети сообщили пользователи из Аргентины, Бразилии, США, Франции, Японии, России и других стран.

Уже к семи утра по московскому времени работа Twitter была нормализована.

Напомним, что до этого проблемы в работе соцсети отмечались пользователями 16 августа и 19 июля.

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