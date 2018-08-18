Во многих странах мира произошёл сбой в работе Twitter

Москва, , 10:00 — REGNUM Проблемы в работе социальной сети Twitter отметили пользователи по всему миру, сообщается 18 августа на странице сервиса Downdetector.

Сервис, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, отмечает, что неполадки в работе Twitter отмечены с 05:41 утра (по Москве) субботы, 18 августа.

О проблемах в работе соцсети сообщили пользователи из Аргентины, Бразилии, США, Франции, Японии, России и других стран.

Уже к семи утра по московскому времени работа Twitter была нормализована.

Напомним, что до этого проблемы в работе соцсети отмечались пользователями 16 августа и 19 июля.