«Мы любим наш Абакан»: столица Хакасии празднует День города

Абакан, , 09:20 — REGNUM Столица Хакасии — Абакан — отмечает День города. Сегодня, 18 августа, Абакану исполнилось 87 лет.

Горожан праздником поздравил мэр Николай Булакин.

«Мы любим наш Абакан и хотим, чтобы он с каждым годом становился всё более красивым, комфортным и удобным для жизни. И город быстро растёт, строится и благоустраивается. Важно, чтобы мы вместе с вами решали ещё имеющиеся у города проблемы и смотрели в будущее с оптимизмом», — написал он в Instagram.

Градоначальник подчеркнул, что не сможет быть на празднике (судя по комментариям к записи, мэр отсутствует по личным обстоятельствам), однако «мысленно» он — с абаканцами:

«Но я сегодня мысленно в Абакане, на улицах города и на стадионе, на празднике вместе с вами».

Добавим, в связи с празднованием Дня города ГУ МЧС России по Хакасии опубликовало на официальном сайте правила поведения на массовых гуляньях. МЧС просит абаканцев избегать давки, следить за детьми, соблюдать правила пожарной безопасности и так далее.

Напомним, город Абакан находится в Восточной Сибири южнее Красноярска. Расположен на месте слияния рек Енисей и Абакан. Статус города Абакан приобрёл в апреле 1931 года в результате переименования села Усть-Абаканское. Плащадь Абакана — 112 км2, население — порядка 180 тысяч человек.