Суббота, 18 Августа 2018 года
06:06:20 МСК

Цвет бешеного поросенка – это не то. Челябинцы не оценили покраску деревьев

Общество

«Не красиво и вредно»

Челябинск, 18 августа 2018, 05:22 — REGNUM  Покраска стволов деревьев в розовый цвет в Металлургическом районе Челябинска не порадовала горожан, передает 31 канал.

Комментируя новый «дизайн», активист общественной организации «Гражданский патруль» Иван Морозов сказал:

«Мы считаем, что покраска в цвет взбесившегося поросенка никак не обоснована ни экологическими, ни эстетическими соображениями».

По его мнению, краска может повредить деревьям. В связи со случившимся решено инициировать проверку на уровне городских ведомств.

Напомним, 17 августа СМИ сообщили, что жительница города Магнитогорска (Челябинская область) раздавила 225 цветов на городской клумбе в сквере имени Чайковского, улегшись на растения ради селфи.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экологические проблемы Челябинской области
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить