Минкомсвязи РФ: ЧМ-2018 транслировали в 220 стран мира

Москва, , 04:40 — REGNUM Телетрансляция чемпионата мира по футболу — 2018 велась для 220 стран мира, сообщили в пресс-службе Минкомсвязи РФ.

«Телевизионная трансляция мероприятий была реализована для телерадиокомпаний 220 стран. Внутренняя сеть кабельного телевидения на стадионах объединила более пяти тысяч экранов с трансляциями для зрителей и комментаторов», — отметили в министерстве.

В министерстве отметили, что кабельное ТВ впервые в истории футбольных чемпионатов FIFA с минимальной задержкой для медиа-трибун стадионов транслировалось в цифровом формате Full HD. Для этого были применены российские инновационные технологии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в министерстве сказали, что за время ЧМ-2018 зрители совершили в общей сложности 5,8 млн звонков по мобильным телефонам.

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