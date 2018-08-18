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Московское метро готовится к празднованию Дня города

Общество

Планируется к Дню города вымыть 365 вестибюлей на станциях метро и МЦК

Москва, 18 августа 2018, 01:53 — REGNUM  Московский метрополитен начал подготовку инфраструктуры к празднования Дня города, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Отмечается, что уже начата генеральная уборка станций московского метро и Московского центрального кольца (МЦК). В течение месяца работники столичной подземки выполнят промывку пассажирской зоны станций, переходов между станциями и фасадов вестибюлей.

Работа будет проводиться по ночам. Планируется к Дню города вымыть 365 вестибюлей на станциях метро и МЦК.

Как сообщало ИА REGNUM, на синей ветке московского метрополитена запущен новый тематический поезд, посвященный грядущим выборам мэра столицы. Пассажиры смогут ознакомиться не только с информацией о кандидатах и избирательных участках, но и узнать историю градоуправления Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: В московском метро появился новый тематический поезд

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Строительство метрополитена
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