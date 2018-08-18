Суббота, 18 Августа 2018 года
01:35:06 МСК

Назван самый опасный мост Киева

Общество

В его опорах нет арматуры

Киев, 18 августа 2018, 01:25 — REGNUM  Дарницкий мост Киева строился с грубейшими нарушениями технологии, поэтому его следует срочно обследовать, заявил директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко 17 августа в интервью изданию «Апостроф».

"Проект прошел государственную экспертизу только после того, как уже было построено семь опор, которые были возведены с нарушением технологий — не закладывалась арматура. Один из бывших членов государственной экспертизы рассказывал мне, что одну из опор сделали как в анекдоте — просверлили дырки и позасовывали туда арматуру», — рассказал Сергиенко.

Он также отметил, что в срочном ремонте нуждается мост Патона, у которого на одной из опор обвалилась гранитная облицовка.

Напомним, как заявил бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава, из 17 тыс. украинских мостов безотлагательного ремонта требуют 4,5 тыс.

Читайте подробнее: На Украине вот-вот «устанут» 4500 мостов

Читайте также: СМИ: Два из семи киевских мостов через Днепр в предаварийном состоянии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главные новости инфраструктуры Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить