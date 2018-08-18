Украина стабильно и уверенно вымирает — Госстат

Киев, , 01:08 — REGNUM На Украине на 100 умерших приходится 55 новорожденных, сообщили в государственной службе статистики 17 августа на официальном сайте организации.

С января по июнь 2018 года численность населения страны уменьшилась более чем на 120 тыс. человек. За это время население страны пополнилось на 11,2 тыс. человек за счет мигрантов.

Напомним, за период с января по апрель 2018 года на 100 смертей приходилось 54 новорожденных гражданина Украины. С учетом массовой эмиграции демографическое положение Украины становится катастрофическим.

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