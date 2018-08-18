Безбилетники делают электрички убыточными — министр инфраструктуры Украины

Киев, , 00:33 — REGNUM Пригородные перевозки на Украине являются убыточными, поскольку половина пассажиров едет без билета, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян 17 августа во время брифинга, передает телеканал 112.ua.

По словам министра, пригородные поездки являются единственным убыточным видом перевозок. Так происходит потому что, во-первых, цены на перевозки регулируют местные власти, которые крайне неохотно повышают стоимость проезда. Во-вторых, половина пассажиров электричек не платит за проезд.

«Мы сейчас доходим до абсурда, когда на автобусе ехать дороже, чем на электричке», — подчеркнул министр.

Напомним, Владимир Омелян предложил прекратить сообщение с Россией. Он считает, что это не приведет к убыткам, хотя, по данным «Укрзализныци», наиболее прибыльные рейсы — это поезда в Москву.

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