Челябинец может получить три года за «минирование» площади Революции

Челябинск, , 05:28 — REGNUM Наказание в виде ограничения свободы до трех лет грозит жителю Челябинска за «ложный» звонок, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве сказали, что возбужденное уголовное дело в отношении 30-летнего челябинца, заявившего в мае о готовящемся взрыве на площади Революции, передано в суд.

Злоумышленника обвиняют в нарушении части первой статьи 207 УК РФ о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном из хулиганских побуждений.

«Санкцией статьи предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо в виде ограничения свободы на срок до трех лет», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, уголовное дело возбуждено в связи со звонком 4 мая 2018 года в службу экстренного вызова единой дежурной диспетчерской службы Челябинска. Звонивший, находившийся в нетрезвом состоянии, «предупредил», что на площади Революции готовится взрыв.

На место ЧП выехали специалисты нескольких ведомств — полицейские, инженерно-техническая группа, бригада аварийной службы. Взрывное устройство обнаружено не было. Против звонившего возбудили уголовное дело.

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