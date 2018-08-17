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Роскомнадзор заблокировал 88 интернет-страниц о «зацепинге» и «руфинге»

Общество

Эксперты ведомства пришли к заключению, что «зацепинг» является «скрытой формой суицидального поведения»

Москва, 17 августа 2018, 23:50 — REGNUM  Социальная сеть «ВКонтакте» и видеохостинг YouTube с начала 2018 года заблокировали 88 страниц о «руфинге» и «зацепинге», сообщает 17 августа пресс-служба Роскомнадзора.

Как уточняется, доступ к информации был ограничен на территории России на основании судебных решений и требований Роскомнадзора.

«На этих страницах размещались материалы, пропагандирующие проезд на транспорте в непредназначенных для пассажиров местах, проникновение на различные объекты или части объектов, на которые вход запрещен (крыши зданий, высотные сооружения и так далее)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по мнению экспертов Роспотребнадзора, субкультуры «зацепинг» и «руфинг» могут быть отнесены к «скрытой форме суицидального поведения, поскольку такие действия могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних».

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Борьба с суицидальной информацией в интернете
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