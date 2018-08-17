Шаймиев высказался о языках на форуме национальных СМИ

Казань, , 23:35 — REGNUM В Казани с 16−18 августа проходит VII Форум национальных и региональных СМИ России, в котором участвуют более 200 делегатов из 19 регионов России. Участниками форума стали редакторы и журналисты из Астраханской, Кировской, Ленинградской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Тюменской, Челябинской, Ульяновской областей, Пермского, Краснодарского краев, Башкирии, Ингушетии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чечни, Чувашии и Татарии, сообщает пресс-служба правительства Татарии.

Привествуя делегатов, государственный советник РТ Минтимер Шаймиев отметил, что «региональные и национальные СМИ в Российской Федерации должны стать и быть в центре государственной политики — пронизывая все уровни государственной и муниципальной власти».

Он сообщил, что в Татарии зарегистрировано 963 средства массовой информации, редакции которых располагаются на территории республики, из них 560 печатных СМИ, 193 электронных периодических издания, 105 радиоканалов и радиопрограмм, 91 телеканал и телепрограмма, 13 информационных агентств. В республике с 2012 года круглосуточно вещает телеканал «ТНВ — Планета» на татарском языке. На русском языке издается 280 газет и 205 журналов, на татарском языке — 146 газет и 56 журналов.

Шаймиев особо подчеркнул, что насыщенность периодической печатью на 1000 жителей республики составляет 302 экземпляра, по России — 93 экземпляра.

На заседании в Казани был затронут вопрос о национальных языках в связи с высказыванием президента России Владимира Путина на молодежном форуме «Машук-2018». Напомним, президент РФ с сожалением констатировал, что ежегодно исчезает большое количество языков и уникальных наречий. Однако во времена СССР существовала спецпограмма, направленная на решение данной проблемы, и было бы неплохо ее возродить на современной основе.

«Это тончайшая материя, надо действовать очень аккуратно и находить взаимопонимание. Президент всегда старается реагировать по ситуации, вот это и есть реакция президента страны на состояние языков. Закон долго обсуждался, он принят, сейчас опять найдутся ревнители. Нельзя пытаться поставить государственные стандарты образования выше Конституции России и Конституций субъектов или их уставов. Это не та политика, если на уровне стандартов не будут учтены интересы государственного языка страны, государственных языков ее народов. Наоборот, именно как указано в Конституции РФ, надо способствовать сохранению языков. Стандарты должны быть согласованы на всех уровнях», — сказал Шаймиев, отметив, что «мы все хотим, чтобы в стране все было хорошо».