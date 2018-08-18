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В Челябинске сбежавшую из детсада девочку нашли у водоема

Общество

Детским садом занялась прокуратура

Челябинск, 18 августа 2018, 05:55 — REGNUM  Воспитанница детского сада в Челябинске была найдена через два с половиной часа после ее самовольного ухода из детского сада, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Около 10:28 часов (время местное) 16.08.2018 г. из детского сада № 100 города Челябинска ушла пятилетняя воспитанница, которая была обнаружена в 13 часов 8 минут в районе водосброса на Шершневском водохранилище», — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Курчатовского района провела проверку, по результатам которой председателю комитета по делам образования Челябинска внесено представление о привлечении виновных к ответственности. Тем более, что детсад №100 замечен в нарушении требований закона об охране жизни и здоровья несовершеннолетних уже не в первый раз.

В отношении заведующей детским учреждением возбудили административное дело, которое находится на контроле у надзорного ведомства.

Напомним, упомянутый детский сад попадает в поле зрения правоохранительных органов не впервые. Так, 6 июня из этого учебного заведения самовольно ушла четырехлетняя девочка, которую обнаружили только через несколько часов. Ребенка нашли бродящим по улице.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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