В МВД России опровергли начало проверки концертной деятельности Вайкуле

Москва, , 21:26 — REGNUM Общественный совет министерства внутренних дел Российской Федерации не инициировал никаких проверок концертной деятельности зарубежных звезд российской эстрады, в том числе латвийской певицы Лаймы Вайкуле, которая своим заявлением о Крыме вызвала широкий общественный резонанс. Об этом сегодня, 17 августа, заявил журналистам заместитель председателя общественного совета МВД России Валерий Грибакин.

Напомним, ранее появилась информация о том, что глава рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики Общественного совета при московском управлении МВД Александр Хаминский попросил Министерство внутренних дел и Федеральную службу безопасности проверить концертную деятельность Вайкуле в России, включая её выступления на частных мероприятиях.

При этом Хаминский подчеркнул, что данная проверка обусловлена буквой закона, так как Вайкуле должна уважать законодательство страны, где она зарабатывает деньги.

Грибакин отметил, что, по всей видимости, Хаминский, говоря о проверке, высказался как частное лицо, имеющее юридическую практику.

«Данная тема никак не рассматривалась на заседаниях и рабочих группах общественного совета», — подчеркнул Грибакин.

Напомним, возмущение в российском обществе вызвали слова Вайкуле, сказанные ею на пресс-конференции в Одессе, куда она приехала с концертом. Певица заявила, что ни за какие деньги не поедет на гастроли в Крым, так как «гражданам Евросоюза это запрещено».