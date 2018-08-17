В Узбекистане планируют запустить дистанционный университет на 50 тыс. мест

Ташкент, , 21:15 — REGNUM Компании UdacityX (США), MOOC Iversity (Нидерланды), CityU MOOK (Гонконг) и Open Polytechnics (Новая Зеландия) примут участие в создании первого онлайн-университета в Узбекистане, сообщает 17 августа издание Spot со ссылкой на министерство инновационного развития республики.

Планируется, что в университете смогут обучаться на русском и узбекском языках до 50 тыс. студентов. Стоимость обучения может составить около 1,5 млн сумов ($193). В ходе обсуждения проекта с представителями иностранных компаний в министерстве инновационного развития отметили, что дистанционный университет может решить проблему общежитий.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана и агентство международного сотрудничества (JICA) подписали соглашение на сумму $2,3 млн. Средства будут направлены на обучение сотрудников государственных организаций республики в образовательных организациях Японии.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония выделила Узбекистану образовательный грант на сумму $2,3 млн