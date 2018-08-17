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Варшава хочет избавиться от памятника Благодарности Красной армии

Общество

Из монумента советским солдатам, погибшим в сентябре 1944 года при освобождении Варшавы, хотят сделать экспонат Музея холодной войны

Варшава, 17 августа 2018, 20:43 — REGNUM  Власти Варшавы запланировали уничтожение памятника Благодарности Красной армии, установленного в 1946 году в Скарышевском парке польской столицы, сообщает 17 августа «Радио Польша» со ссылкой на управление по озеленению Варшавы.

Из символа благодарности освободителям Польши от нацистов предполагается сделать экспонат Музея холодной войны, устроенного в бывших складах для боеприпасов.

Вопрос о демонтаже и вывозе памятника решен, городские власти ищут подрядчика для этих работ.

Памятник Благодарности солдатам Красной армии был установлен в Скарышевском парке польской столицы 15 сентября 1946 года. Монумент был посвящен солдатам и офицерам Красной Армии, погибшим в сентябре 1944 года при освобождении Варшавы от нацистов.

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Судьба советских военных памятников в Польше
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