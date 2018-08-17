Пятница, 17 Августа 2018 года
21:14:32 МСК

В 17 регионах России проблема дольщиков полностью решена

Общество

Но в ряде регионов проблема до сих пор актуальна, отмечает глава Минстроя РФ Владимир Якушев

В 17 регионах России проблема дольщиков полностью решена
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дождались

Тюмень, 17 августа 2018, 20:40 — REGNUM  В 17 регионах Российской Федерации полностью решён вопрос с обманутыми дольщиками. Об этом на совещании в Тюмени заявил министр строительства России Владимир Якушев.

Среди таких регионов он назвал и Тюменскую область. Отметим, здесь с 2010 по 2017 год решили проблему около 5 600 дольщиков. К середине 2018 года все 72 проблемных дома исключили из реестра.

Впрочем, в ряде регионов России проблема до сих пор актуальна. А местами из-за этой проблемы даже возникает социальное напряжение. Одним из таких примеров является Челябинская область.

Напомним, всего на территории России проблемными значатся 880 так и не построенных жилых домов. В них было заключено 90 617 договоров. А пострадавшими от застройщиков официально признаны 34 085 дольщиков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Уральском ФО — больше 10 тыс. обманутых дольщиков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы долевого строительства жилья
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить