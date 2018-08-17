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В Уральском ФО — больше 10 тыс. обманутых дольщиков

Общество

Ситуация напряжённая, но не критическая

В Уральском ФО — больше 10 тыс. обманутых дольщиков
Дарья Антонова © ИА REGNUM
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Тюмень, 17 августа 2018, 20:26 — REGNUM  В Уральском федеральном округе насчитывается больше 10 тыс. обманутых дольщиков. Об этом на совещании в Тюмени 17 августа заявил зам. уральского полпреда Александр Моисеев.

По его словам, ситуация не является критической. Работа идёт, меры приняты, и благодаря этому в решении проблем дольщиков удаётся серьёзно продвигаться, отметил Моисеев.

Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщил на заседании о том, что за январь — июнь 2018 года из дорожных карт исключили 21 проблемный объект. Но за то же время в реестрах оказались сведения о семи объектах. К концу года чиновники намерены восстановить права дольщиков 37 домов.

Напомним, 83% всех обманутых дольщиков Уральского округа живут в Челябинской и Свердловской областях. Самая напряжённая ситуация на Южном Урале — здесь проблемными названы 39 домов.

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