Глава Минстроя назвал число обманутых дольщиков в России

Тюмень, , 20:14 — REGNUM В России насчитывается 880 домов, при возведении которых были нарушены права дольщиков. Об этом 17 августа на совещании в Тюмени заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

По его словам, проблема до сих пор актуальна для многих регионов страны. Всего на сейчас пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков значатся 34 085 человек. На проблемные дома приходится 90 617 договоров о долевом участии.

В Уральском федеральном округе наиболее напряжённая ситуация на Южном Урале. Здесь насчитывается 39 проблемных домов. На Свердловскую и Челябинскую область приходятся 83% проблемных домов УрФО, 92% договоров и 93% обманутых дольщиков.

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