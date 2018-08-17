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Глава Минстроя назвал число обманутых дольщиков в России

Общество

Проблемными числятся 880 домов

Глава Минстроя назвал число обманутых дольщиков в России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительная площадка

Тюмень, 17 августа 2018, 20:14 — REGNUM  В России насчитывается 880 домов, при возведении которых были нарушены права дольщиков. Об этом 17 августа на совещании в Тюмени заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

По его словам, проблема до сих пор актуальна для многих регионов страны. Всего на сейчас пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков значатся 34 085 человек. На проблемные дома приходится 90 617 договоров о долевом участии.

В Уральском федеральном округе наиболее напряжённая ситуация на Южном Урале. Здесь насчитывается 39 проблемных домов. На Свердловскую и Челябинскую область приходятся 83% проблемных домов УрФО, 92% договоров и 93% обманутых дольщиков.

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Проблемы долевого строительства жилья
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