Пятница, 17 Августа 2018 года
21:16:20 МСК

В Китае стартует кампания по повышению эффективности экомониторинга

Общество

Она рассчитана на три года и целенаправленно затронет ряд ключевых регионов страны

Пекин, 17 августа 2018, 19:41 — REGNUM  Три года отводится на кампанию по проверке качества данных экологического мониторинга в Китае, которую с этого года начинает осуществлять Министерство экологии и окружающей среды КНР, сообщает 17 августа Синьхуа.

На фоне очевидного прогресса в сфере экомониторинга наблюдаются определенные манипуляции данными, в особенности со стороны предприятий-загрязнителей, что требует упорядочения контроля, заявляют в ведомстве.

В ходе проверок особое внимание планируется уделить дельте реки Янцзы, равнине бассейна реки Хуанхэ, а также столичному региону Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй, а также в целом обработке и утилизации сточных вод в крупных городах.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы экологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить