В Китае стартует кампания по повышению эффективности экомониторинга

Пекин, , 19:41 — REGNUM Три года отводится на кампанию по проверке качества данных экологического мониторинга в Китае, которую с этого года начинает осуществлять Министерство экологии и окружающей среды КНР, сообщает 17 августа Синьхуа.

На фоне очевидного прогресса в сфере экомониторинга наблюдаются определенные манипуляции данными, в особенности со стороны предприятий-загрязнителей, что требует упорядочения контроля, заявляют в ведомстве.

В ходе проверок особое внимание планируется уделить дельте реки Янцзы, равнине бассейна реки Хуанхэ, а также столичному региону Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй, а также в целом обработке и утилизации сточных вод в крупных городах.